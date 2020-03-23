Donk gibisi yok!

2015-2016 sezonunda Kasımpaşa’dan büyük umutlarla transfer edildi, beğenilmedi Real Betis’e gönderildi. Fatih Terim teknik direktörlük koltuğuna geçtikten sonra ise takımın vazgeçilmezleri arasına girdi: Ryan Donk.

Hollandalı yıldızın sözleşmesi lig bitiminde sona eriyor ama Galatasaray onu bırakmayı hiç düşünmüyor. Koronavirüs nedeniyle ligler ertelenirken, yönetim bu süreçte iç transfer çalışmalarına Donk ile başlayacak. Fatih Terim’in, “Mutlaka kalsın” dediği Donk ile 1+1 yıllık opsiyonlu bir sözleşme imzalanacak.

Ücretini indirecek

33 yaşındaki futbolcu bu sezon 1 milyon 895 bin Euro garanti ücret kazanırken, 21 lig ve Avrupa maçında oynadığı için 300 bin Euro’luk bonus da aldı. Galatasaray, Donk’un ücretinde bir miktar indirim yaparak, mukaveleyi uzatmaya hazırlanıyor. Luyindama sakatlandıktan sonra stoperde ilaç olan, yeri geldiğinde orta sahada hatta forvette bile görev yapan Donk da kariyerine Galatasaray’da devam etmeyi çok istiyor.

Türk Telekom’da jeneriklik gol

20. haftada Galatasaray’ın Türk Telekom Stadı’nda Kayserispor’u 4-1 yendiği maçta Ryan Donk öyle bir gol attı ki, Fatih Terim bile kulübede inanamadı. Dev fiziğine rağmen göğsüne aldığı topu müthiş bir vole ile ağlara gönderen Hollandalı yıldız, yaptığı vuruşla adeta Zlatan Ibrahimovic’i anımsattı.

Kadıköy’de ateşi yakan adam

Tarih 23 Şubat... 20 yıllık hasreti bitirmek için Fenerbahçe deplasmanına çıkan Galatasaray, 1-0 geriye düşüyor. Sarı- Kırmızılı taraftarların, “Bu sefer de galiba olmayacak” dediği sırada Donk sahneye çıkıyor. 40. dakikada kafa vuruşuyla durumu 1-1 getiren Donk, Kadıköy’de tarihi zaferin fitilini ateşleyen isim oluyor.

Taraftar neden bu kadar seviyor?

1) Saha içinde ne zaman bir hadise olsa Donk hemen orada. Gerilimi hemen yatıştıran, gerektiğinde takım arkadaşlarını en ön safta koruyan Donk, taraftarın deyimiyle Terim'in fedaisi...

2) Nerede görev verilse oynuyor. Stoper, orta saha, hatta forvet. Fatih hoca pek çok maçta sıkışınca Donk’u santrfora çekti. Hollandalı yıldız orada da görevini çok iyi yerine getirdi.

3) Takımın adeta kaptanı...Gençlerle en yakından ilgilenen futbolcu. Emin Bayram, Mustafa Kapı, Yunus Akgün...Donk, Galatasaray’ın yıldız adaylarını kanatları altına aldı.

4) Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray bu sezon tel tel dökülürken, ayakta kalan 2-3 isim vardı. Muslera, Lemina ve Donk. Hollandalı özellikle iç sahadaki PSG maçında Di Maria ve Mbappe’yi durdurmuştu.





Metin Karabaş