Doncic’ten üçlük rekoru

Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde, Dallas Mavericks konuk ettiği Portland Trail Blazers’ı 120-112 yenerek peş peşe 4. galibiyetini elde etti. Sezonun 27. galibiyetine ulaşan Mavericks’te Luka Doncic, 35 sayı, 8 ribaunt, 7 asistlik performansıyla maçın en skorer oyuncusu oldu. 20 yaşındaki Sloven oyun kurucu, mücadelede 8 kez 3 sayı çizgisinin ardından isabet bularak kariyer rekorunu kırdı. Tim Hardaway 29, SethCurry 16 sayıyla galibiyette pay sahibi oldu.

Bu sezon 25. kez kaybeden Blazers’ta Damian Lillard 34 sayı ve 10 asistle, Hassan Whiteside 21 sayı ve 18 ribauntla "double-double" yaptı.