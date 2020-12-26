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Domenech, Nantes’ın yeni teknik direktörü

Ligue 1 ekibi Nantes, teknik direktörlük görevine Raymond Domenech’i getirdi. Yaklaşık 10 yıl sonra takım çalıştıracak Domenech daha önce Fransa Milli Takımı, Lyon, PSG, Bordeaux ve Strasbourg'da çalışmıştı

26 Aralık 2020, Cumartesi 23:43 Son Güncelleme:
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Domenech, Nantes’ın yeni teknik direktörü

Ligue 1 ekibi Nantes, teknik direktörlük görevine Raymond Domenech’i getirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, 68 yaşındaki Fransız teknik adamla sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Domenech, son olarak 2004-2010 yılları arasında Fransa Milli Takımı’nın teknik direktörlüğünü yapmıştı. Olympique Lyon, Paris Saint-Germain, Bordeaux ve Strasbourg gibi takımlarda da görev alan Domenech, kulüp seviyesinde en son 1986’da Mulhouse’u çalıştırmıştı.


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