Domenech, Nantes’ın yeni teknik direktörü

Ligue 1 ekibi Nantes, teknik direktörlük görevine Raymond Domenech’i getirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, 68 yaşındaki Fransız teknik adamla sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Domenech, son olarak 2004-2010 yılları arasında Fransa Milli Takımı’nın teknik direktörlüğünü yapmıştı. Olympique Lyon, Paris Saint-Germain, Bordeaux ve Strasbourg gibi takımlarda da görev alan Domenech, kulüp seviyesinde en son 1986’da Mulhouse’u çalıştırmıştı.



