Günümüzde birbirinden çok spor branşı bulunuyor. Voleyboldan futbola, masa tenisinden basketbola kadar pek çok spor branşı bulunuyor. Özellikle de dünya genelinde futbola olan ilgi her geçen gün artıyor. Futbol çoğu zaman milli birlik ve beraberliği sağlıyor. Ayrıca kültürler arası kaynaşmayı da sağlıyor. Her yıl belli zamanlarda yapılan müsabakalar ile birlikte en başarılı futbol takımları seçiliyor. Bu takımlarda oynayan futbolcuların performansları da yakından izlenebiliyor. Dolayısı ile müsabakalardaki takımların başarısı doğrudan futbolcuların performansları ve başarıları ile doğrudan ilgilidir. Başarılı performanslar gösteren futbolcuların transfer süreçleri de buna göre belirleniyor. Domagoj Vida da dünya genelindeki en başarılı futbolcular arasında gösteriliyor.

Domagoj Vida nereli?

Domagoj Vida 29 Nisan 1989 yılında Hırvatistan'ın Osijek kentinden dünyaya geldi. 1, 84 metre boyunda olan Domagoj Vida stoper mevkiinde oynuyor. Hırvat milli futbolcu Domagoj Vida Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ta oynuyor. Küçük yaşlardan itibaren futbola ilgi duyan Hırvat futbolcu 1996- 2003 yılları arasında Jedinstvo Donji Miholjac futbol takımının alt yapısında oynadı. Başarılı futbolcu Domagoj Vida 2003- 2006 yıllarında Osijek futbol takımının alt yapısında oynadı. Alt yapıda futbol tecrübesi kazanan başarılı futbolcu 2006 yılında profesyonel futbola adım atmış oldu.

Domagoj Vida kaç yaşında?

32 yaşında olan futbolcu tüm gençlik yıllarını Hırvatistan'da geçirdi. Bu süre içerisinde Hırvat futbolcu 2006- 2010 yılları arasında Osijek futbol takımında profesyonel futbol kariyerine başladı. Bu yıllar arasında Osijek futbol takımında oynayan Domagoj Vida çıktığı 90 maçta toplam 6 gol attı. Sonrasında ise Domagoj Vida 2010- 2011 sezonunda Bayer Leverkusen futbol takımında oynarken yalnızca 1 maça çıktı.

Dünya genelinde başarılı futbolcular arasında yer alan Hırvat futbolcu Domagoj Vida2011- 2013 yıllarında Dinamo Zagreb futbol takımında top koşturdu. Çıktığı 44 maçta toplam 6 gol atan yetenekli futbolcu başarılı bir performans gösterdi. 2013- 2018 yılları arasında Dinamo Kyiv futbol takımında oynayan Domagoj Vida çıktığı 104 maçta 10 gol attı. Bunun yanı sıra Hırvat futbolcu 2018 yılında Süper Lig takımlarından Beşiktaş'a transfer oldu. Siyah beyazlı forma ile 81 maça çıkan Hırvat futbolcu 10 gol attı.

Domagoj Vida maaşı ne kadar?

2017/18 sezonun devre arasında bonservis ödenmeden siyah beyazlı takımı katılan Vida ile her sezon için 3 milyon Euro garanti ücret karşılığında 4.5 yıllık anlaşma imzalandı. Hırvat Milli Takımı’nda da görev yapan Vida’ya ayrıca 1.5 milyon Euro imza parası verilirken, menajerine de 1.2 milyon Euro ödendi.

Türkiye'ye hangi takımdan geldi?

Başarılı bir futbol kariyeri olan Domagoj Vida Yaklaşık 2 sezon Dinamo Zagreb futbol takımında top koşturduktan sonra 2013 yılında Dinamo Kyiv futbol takımına transfer oldu. Uzun yıllar Dinamo Kyiv futbol takımında oynayan Domagoj Vida 2018 yılında ise Beşiktaş'a transfer oldu.

Uzun yıllar pek çok futbol takımında oynayan Domagoj Vida 2018 yılında Türkiye Süper Lig takımlarından Beşiktaş'a transfer oldu. Beşiktaş'ta 81 maça çıkan Domagoj Vida toplam 10 gol attı. Domagoj Vida Beşiktaş'ta 24 numaralı formayı giyiyor. Hırvat futbolcu 2021 yılında da Beşiktaş'ta forma giyecek.

Domagoj Vida Milli Takım kariyeri

Başarılı futbolcu Domagoj Vida 2008 yılında Hırvatistan U- 19 takımında oynadı. Bu takım ile hırvat futbolcu 4 maça çıktı. Domagoj Vida 2007- 2009 yılları arasında Hırvatistan U- 20 futbol takımında top koşturdu Buradayken toplam 10 maça çıkan Domagoj Vida 2007- 2010 yılları arasında Hırvatistan U- 21 milli takımı ile 19 maça çıkarak toplam 2 gol attı. Domagoj Vida 2011 yılında da Hırvatistan A milli takımına çağırıldı. Hırvat futbolcu Domagoj Vida 2012, 2016 ve 2014 FIFA Dünya Kupası kadrolarında da yer aldı.

Domagoj Vida futbol kariyeri

Hırvatistan'ın başarılı futbolcuları arasında yer alan Domagoj Vida Osijek takımı ile profesyonel futbol kariyerinde Hırvatistan 1. Ligi Prva HNL'da toplam 12 karşılaşmada görev aldı. Başarılı bir futbol süreci geçiren Domagoj Vida Dinamo Zagreb'in de dikkatini çekti. Bayer 04 Leverkusen takımında da forma giyen Domagoj Vida UEFA Avrupa Ligi'nde forma giydi. Hırvat futbolcu başarılı bir futbol kariyerine sahiptir.