Beşiktaş ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılan Domagoj Vida'nın gelecek sezon hangi takımda forma giyeceği merak ediliyordu. Son dönemde ismi çeşitli kulüplerle anılan 33 yaşındaki Hırvat stoper için yeni bir iddia daha ortaya atıldı.

Hırvat basınında yer alan habere göre 33 yaşındaki tecrübeli stoper, Yunan ekibi AEK'ya transfer olmaya yakın. İddialara göre Vida, son müzakereleri gerçekleştirmek için Yunanistan'da bulunuyor ve anlaşma sağlanabilirse AEK'ya imza atacak.

Haberin detaylarında ise sözleşmenin detayları henüz bilinmiyor

2 milyon Euro talep etti

Yunan basınında yer alan iddialara göre ise Vida yaklaşık 20 gün önce AEK'nin gündemine geldi ve tecrübeli stoper Yunan ekibinden 2 milyon Euro yakın bir maaş talebinde bulundu. Ancak o dönem AEK, bu miktara sıcak bakmadı.

Tecrübeli futbolcunun geçtiğimiz günlerde ise Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ettifaq ile anlaşmaya vardığı da ileri sürülmüştü.

2018 yılında Beşiktaş'a transfer olan 33 yaşındaki savunma oyuncusu Siyah-Beyazlı forma ile 165 maçta görev yapmış ve 16 kez de gol atma başarısı göstermişti.



