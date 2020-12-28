Süper Lig'de bu akşam karşılayacak taraflar arasında Beşiktaş’ın ev sahipliğinde oynanan lig maçlarında Demir Grup Sivasspor’un üstünlüğü bulunuyor. Beşiktaş, 13’ü İstanbul’da, biri Ankara’da olmak üzere ev sahipliği yaptığı 14 lig maçında Demir Grup Sivasspor’u 5 kez yenebildi. Siyah-Beyazlı ekip, iç saha maçlarında rakibine 6 defa mağlup olurken 3 karşılaşmayı da beraberlikle tamamladı. Kartal, ev sahibi olduğu maçlarda 22 gol atarken, kalesinde 18 gol gördü.

İkili rekabette Kartal önde

Beşiktaş, iki takım arasında geride kalan 28 lig maçında ise 13 kez kazanırken Sivasspor 10 galibiyet aldı ve 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Beşiktaş’ın 38 golüne, Sivasspor 33 golle yanıt verdi. Siyah-Beyazlı ekip, geçen sezon oynanan maçlarda rakibine deplasmanda 3-0, evinde 2-1 mağlup oldu