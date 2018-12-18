Doğuş Üniversitesi AURORA, Mojito’yu kadrosuna kattı

Doğuş Üniversitesi AURORA yeni sezon için Berk ‘’Mojito’’ Kocaman ile anlaştı. Bu haber, takımın resmi sosyal medya hesapları üzerinden paylaşıldı. Yeni sezonda VF Şampiyonluk Ligi’nde yer alacak takımlar arasında olan ekip, böylece ormancı pozisyonu için tecrübeli isime yer vermiş oldu ve yerli hakkını kullanarak Berk “Mojito” Kocaman ile anlaştı.

Daha önce Victorius Ace, SuperMassive TNG ve Beykent Uni YouthCREW takımlarında şans bulan Mojito, geçtiğimiz sezonu hayal kırıklığı ile kapatan isimlerden biriydi. Tartışmalı bir şekilde, YouthCREW’un kötü ilerleyişinin sorumlusu olarak gösterilen yıldız isim yedeğe çekilerek yerine Savage ve Inori getirilmişti. Fakat sonrasında Savage’ın antremanlarda sergilediği tutum nedeniyle Savage da yedeğe çekilip Inori as kadroda yer almıştı. (Playerbros)