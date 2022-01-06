Ankaraspor, genç yıldız adayını başka bir kulübe sattığı taktirde Karşıyaka, da bu transferden bir miktar pay kazanacak. Gösterdiği çıkışla 2020 yazında uzun süre adı Beşiktaş 'la anılan genç futbolcuya sezon başında Kayserispor da talip olmuştu. Bu yıl forma giydiği 6 maçta gol atamayan, sezonun üçüncü haftasında kadro dışı kalıp sonrasında affedilen Doğukan, 31 Ekim'deki Karaköprü Belediye maçı sonrasında tekrar kadro dışı bırakılmıştı.

FATİH TAŞDELEN GELDİ

Transfer yasağını kaldırmaya çalışıp şimdiden Çaykur Rizespor'un ilk yarıyı 2'nci Lig'de Kırşehir Belediyespor'da kiralık geçiren 22 yaşında, 1.88 boyundaki santrforu Can Muhammet Vural ve Pazarspor'dan 27 yaşındaki ön libero Fatih Ergen'le sözleşme imzalayan Karşıyaka, Yomraspor'dan golcü Fatih Taşdelen'i de İzmir'e getirdi. Galatasaray altyapısında yetişen 25 yaşındaki Fatih, kariyerinde daha önce Eyüpspor, Beyoğlu Yeniçarşı, Sultanbeyli Bld, Osmaniyespor, Yalovaspor formalarını da giyip bu sezon 3'üncü Lig'de ilk yarıda 8 gol attı. Karşıyaka, Keçiörengücü'nden 19 yaşındaki stoper Haşim Arda Salman ve Ümraniyespor'dan 24 yaşındaki sağ kanat Tahsin Hacımustafaoğlu için girişimlerini sürdürüyor. Karşıyaka, dün hazırlık maçında Bergama Bld'yi 1-0 yenerken golü yeni transfer Can Muhammet attı.

YENİ TRANSFERLERİN 6'SI GİTTİ

Devre arasında kadrosunda yeniden operasyona giden Karşıyaka, yıllardır takımda forma giyen altyapı patentli ön libero Harun ve Mert'in yanı sıra sezon başında alınan yeni transferlerden Barış Sungur, Sefer ve Batuhan Demirel'le de yollarını ayırdı. Yenilerden Oğulcan, Alperen ve Okan Yılmaz'ı daha önce gözden çıkaran Karşıyaka, sezon başında 5 yıl sonra transfer yasağını açıp aldığı 12 isimden 6'sını şimdiden göndermiş oldu. Ekim ayından beri kadro dışı olan Alperen'in henüz sözleşmesini feshetmeye yanaşmadığı öğrenildi.

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)