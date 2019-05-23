Doğan: Tatmin edici rakam olmalı

Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı’nın durumlarına değinen Doğan, “Net teklif yok ama birçok takımın takip ettiğini biliyoruz. Yusuf ve Abdülkadir önemli oyuncular. Abdulkadir Parmak, Hüseyin, kalecimiz hepsi çok önemli. Önümüzdeki senelerde Türk futbolu bu isimleri çok konuşacak. Altyapıda daha çok oyuncu var. Bu oyuncuların transferinde bizi tatmin edecek rakam olmalı. Trabzonspor sıkıntılarını aşar” ifadelerini kullandı.

Sosa’ya yeni sözleşme

Trabzonspor, Sosa için de düğmeye basmaya hazırlanıyor. 1 yıl daha mukavelesi olan Arjantinli futbolcu konusunda çeşitli formüller masada. Oyuncunun takıma yaptığı liderlikten hem başkan Ahmet Ağaoğlu hem de teknik direktör Ünal Karaman hayli memnun. Ancak bu noktada tek sorun Tangocu’nun aldığı para. Yaklaşık 3.5 milyon Euro’luk bir maliyeti olan Sosa’ya önerilecek yeni mukavelede bu rakamda indirim istenecek.