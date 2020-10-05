Djaniny imzayı attı

Benik Afobe'ye alternatif olacak, hatta başarılı golcüyle rekabete girebilecek bir santrfor arayan Trabzonspor, Djaniny Semedo'yu geçtiğimiz günlerde Trabzon'a getirmişti. 29 yaşındaki futbolcunun bir türlü imzayı atmaması kafalarda soru işareti yaratırken, önceki gün Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Kendisiyle bugün sözleşme imzalayacağız" demişti. Gün içerisinde tecrübeli oyuncuyla ilgili bir gelişme yaşanmadı ancak bomba gece yarısı patladı.

Bonservis ödenmeyecek

Karadeniz ekibi, Yeşil Burun Adalı futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığını saat 01.25’te Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Al Ahli'den ayrılan Djaniny için bonservis bedeli ödenmeyeceği açıklanırken, deneyimli forvete de 2 sezon 1.3 milyon Euro, son döneminde ise 1.4 milyon Euro ödeneceği duyuruldu. Öte yandan olası bir sonraki transferinin yüzde 15'inin oyuncuya verileceği ve menajerine de her yıl oyuncunun garanti maaşının yüzde 10'u kadar komisyon ödeneceği belirtildi.



