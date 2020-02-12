Uzun sıkıcı diyet listelerinden korkanlar için bir alternatif olan tarçınlı su, bir hafta içerisinde bile ciddi bir kilo kaybını sağlamaktadır. Sevilen ve yiyeceklere lezzet katan baharat olarak tanınan tarçınlı su, metabolizmayı hızlandırmaktadır. Fazla kilolarından kurtulmak isteyenler, kısa süre içerisinde hazırladıkları tarçınlı su ile bir zayıflama programı uygulayabilmektedir.

Diyet için Tarçınlı Su Nasıl Hazırlanır?

Diyet listelerinde yer aran tarçınlı su, metabolizmayı hızlandırmaktadır. Tarçınlı su hazırlamak sadece birkaç dakika aldığından, son derece kolaydır. Tarçına alerjisi olanların bu diyeti uygulamaması önerilmekte, vücut olumsuz tepkiler verebilmektedir. 1 su bardağı içme suyuna, 1 tatlı kaşığı tarçın ile hazırlanan tarçınlı su tarifi, bir cezvede kaynatılmalıdır. Kaynadıktan sonra ocaktan alınmalı ve biraz ılıdıktan sonra tüketilmelidir.

Tarçınlı su karışımını, sabah aç karna ve yatmadan önce içilmesi gerekmektedir. Sabah aç karna bir bardak, akşam yatmadan bir bardak tarçınlı su ile kısa sürede kilo verildiği gözlemlenmektedir. Düzenli bir şekilde tarçınlı su karışımının tüketilmesi, kesin sonuçların elde edilmesini sağlamaktadır. Tarçınlı su karışımına lezzet katmak için karanfil ve defne yaptığı kullanılabilmektedir.

Diyet Yapanların Özel Tarçınlı Su Tarifleri

Genellikle içeceklerin ve tatlıların üzerine dökülen tarçın, su ile birlikte tüketildiğinde zayıflamayı sağlamaktadır. Bölgesel zayıflamaya yardımcı olmasından dolayı göbek ve bel yağlarından kurtulmak mümkün hale gelmektedir. Özellikle göbek bölgesindeki yağlarından şikayetçi olanlar, tarçınlı su karışımını mutlaka tüketmelidir.

Sıcak suyun içerine toz tarçın kullanılabileceği gibi çubuk tarçın da tercih edilebilmektedir. Tarçınlı su karışımının özellikle sabah aç karna içilmesi, vücudun kendine gelmesini sağlamaktadır. Yalnızca tarçın ve su ile yapılan karışıma aroma kazandırmak için elma dilimleri eklenebilmektedir. Diyet programı boyunca tarçınlı su karışımı çok yardımcı olmakta ve tokluk hissi vermektedir.

Tarçınlı Su Zayıflatır mı?

Diyet ile birlikte uygulanan tarçınlı suyu duyanlar, zayıflatıp zayıflatmadığını merak etmektedir. Bir baharat olmasından kaynaklı keskin bir tada sahip olan tarçını tek başına tüketmek, kolay olmadığından mümkün değildir. Kilo vermek için atılan ilk adım olan tarçınlı su, sindirim sistemini düzenlerken yağ yakımını da hızlandırmaktadır.

Tarçınlı Su Diyetinin Faydaları

Vücuttaki yağları yakması ile ön plana çıkan tarçınlı su karışımı düzenli bir şekilde tüketilirse, vücutta toplanan yağların kiloya dönmesini engellemektedir. Vücuttaki insülin direncini artırdığından, özellikle şeker hastalarına tarçınlı su karışımı içilmesi önerilmektedir. İştahı bastıran tarçınlı su, kişinin uzun süre kendisini tok hissetmesini sağlamaktadır. Tatlı krizlerin önüne geçmekte de fayda göstermektedir.

Antibakteriyel özelliği taşıyan tarçınlı su, vücudun bakterilerden kurtulmasına yardımcı olmaktadır. Öksürük ve boğaz ağrısı şikayetlerinde, boğaz ağrısını dindirirken öksürüğün de kesilmesini sağlamaktadır. İyi kolesterole faydası varken, kötü kolesterolü düşürmektedir. Kanserli hücrelerin oluşumunu yavaşlatmaktadır. Regl dönemi öncesi tüketilen tarçınlı su karışımı, regl ağrılarına iyi gelmektedir.

Diyet İçin Tarçınlı Suyun Zararları

Vücutta herhangi bir zarar teşkil etmeyen tarçınlı su, fazla tüketimden kaynaklı yan etkilere sebebiyet vermektedir. Tarçının faydalarından yararlanmak için belirli bir ölçüyü geçmemek ve aşırı tüketiminden sakınmak gerekmektedir. Ölçüsüz bir şekilde suyun içerisine atılan tarçın, kabızlığa neden olmaktadır. Yüksek tansiyon sebebi ile düzenli bir şekilde ilaç kullananlar tarçınlı su tükettiğinde, ilacın etkileri artış göstermektedir.

Herhangi bir cerrahi operasyon öncesi kesinlikle tarçınlı su karışımının tüketilmesi önerilmemektedir. Sindirim sistemi problemlerinin önüne geçmek için tarçınlı suyu iki hafta düzenli kullandıktan sonra ara vermek gerekmektedir. Pratik ve basit bir şekilde hazırlanan tarçınlı su karışımı, çoğunlukla olumlu etkileri ile bilinmektedir. Kimi zaman damak tadına hitap etmesi için yapılan ufak dokunuşlar, tarçının etkisinin önüne geçmektedir.

Tarçınlı Su Diyeti Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Sindirim sistemini ateşlemesinden dolayı yağ yakımını hızlandıran tarçınlı su, diyet listesine mutlaka eklenmelidir. Halsizliği ve yorgunluğu giderici özelliklere sahip olan tarçınlı su, romatizma hastalığına yakalanma riskini de azaltmaktadır. Kan şekerini düzenlemeye yardımcı olduğundan, şeker hastaları herhangi bir endişe duymadan tarçınlı su içebilmektedir.

Ağız kokusu gibi problemler için de tarçınlı su iyi bir çözümdür. Sağlıklı bir diyet programı uygulandığı takdirde tarçınlı su ile zayıflamak mümkündür. Tarçınlı su diyeti uygularken kızartmalardan ve hazır gıdalardan uzak durulması önerilmektedir. 15 günlük kür halinde uygulanan tarçınlı su diyetinde, kan şekerinin düşmemesi için aşırı tüketiminden sakınmak gerekmektedir.



