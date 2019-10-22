Diyarbekirspor’da Selahaddin Dinçel dönemi sona erdi

Geçen sezonun ardından Selahaddin Dinçel ile anlaşan ve devre arası kampı ile transfer çalışmalarını yapan yeşil kırmızılı ekip, ligin 9’uncu hafta maçının ardından deneyimli çalıştırıcıyla yollarını ayırdı.

Deplasmanda oynanan ve Nazilli Belediyespor’un 2-1 üstünlüğüyle tamamlanan maçın ardından Selahaddin Dinçel’le karşılıklı anlaşan yeşil kırmızılı ekip, resmi olarak yol ayrımını gerçekleştirdi. Diyarbekirspor, Dinçel’den boşalan teknik direktörlük görevi için arayışlarını hızlandırırken, hafta sonuna kadar bir isimle anlaşmanın sağlanacağı öğrenildi.