Diyarbekirspor’da Selahaddin Dinçel dönemi sona erdi

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor’da teknik direktör Selahaddin Dinçel ve ekibiyle yollar ayrıldı.

22 Ekim 2019, Salı 21:03
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Diyarbekirspor’da Selahaddin Dinçel dönemi sona erdi

Geçen sezonun ardından Selahaddin Dinçel ile anlaşan ve devre arası kampı ile transfer çalışmalarını yapan yeşil kırmızılı ekip, ligin 9’uncu hafta maçının ardından deneyimli çalıştırıcıyla yollarını ayırdı.

Deplasmanda oynanan ve Nazilli Belediyespor’un 2-1 üstünlüğüyle tamamlanan maçın ardından Selahaddin Dinçel’le karşılıklı anlaşan yeşil kırmızılı ekip, resmi olarak yol ayrımını gerçekleştirdi. Diyarbekirspor, Dinçel’den boşalan teknik direktörlük görevi için arayışlarını hızlandırırken, hafta sonuna kadar bir isimle anlaşmanın sağlanacağı öğrenildi.

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