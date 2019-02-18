TFF 3’üncü Lig 3’üncü Grup’ta mücadele eden Diyarbekirspor’da 1- 0’lık Payasspor yenilgisinin ardından teknik direktör Nevzat Türkoğlu ile yollar ayrıldı. Ligin 16’ncı haftasında İskender Eroğlu’ndan boşalan teknik direktörlük görevine getirilen Türkoğlu, 7 haftalık periyotta 1 galibiyet, 3 yenilgi ve 3 de beraberlik elde etti.

Geçen pazar günkü 1-0'lık Payasspor yenilgisiyle Play-Off şansı da riske giren yeşil-kırmızılı kulüp, teknik direktör Türkoğlu ile yollarını ayırdığını açıkladı. Ligin 16’ncı haftasında İskener Eroğlu’dan boşalan teknik direktörlük görevine getirilen Nevzat Türkoğlu, beklenen performansı sergileyemedi. Türkoğlu, ligde Diyarbekirspor başında sahaya çıktığı 7 maçta 1 galibiyet, 3 yenildi ve 3 de beraberlik elde etmişti.

Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılanı yazılı açıklamada, "Nevzat Türkoğlu ve ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Nevzat Türkoğlu ve ekibine katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyoruz" denildi.

Selim KAYA / DİYARBAKIR, (DHA)