Misli.com 3. Lig 1. Grup’tan 2. Lig’e yükselen Diyarbekirspor’un yöneticileri, teknik heyeti ve oyuncuları, Diyarbakır’da 24 Ocak 2001’de düzenlenen silahlı saldırıda, 5 meslektaşıyla şehit edilen İl Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan’ın Sakarya’nın Hendek ilçesindeki kabrini, şampiyonluk kupasıyla ziyaret etti. Diyarbekirspor yöneticileri, teknik heyeti ve oyuncuları, şehidin kabri başında Türk bayrağı açarak dua etti.

Diyarbekirspor Teknik Direktörü Şenol Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, kupayı şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan’a armağan etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Sezon başından beri çok zorlu yarış içerisinde bulunduklarını anlatan Demir, "Çok çekişmeli bir lig. Ligin başında şehit Gaffar Baba’nın yanına geldiğim zaman futbolcularımla ona ’Bu kupayla inşallah tekrar yanına geleceğim.’ diye söz verdim. Bunun huzuru ve mutluluğunu yaşıyorum." diye konuştu.









Bu kupayı buraya getirebilmenin herkese nasip olmayacağını dile getiren Demir, şunları kaydetti:

"Şehrimize hayırlı olsun. Buradan şehit Emniyet Müdürümüz Gaffar Baba’yı rahmetle anıyorum. Allah’ım mekanını cennet eylesin. Emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bütün şehitlerimize Allah rahmet eylesin, Baba’ya da böyle bir kupayla gelebildiğimiz için mutlu ve huzurluyum."

Veysi Avşar: "Bu kupayı, şampiyonluğu ona armağan ediyoruz"

Diyarbekirspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Veysi Avşar da kupayı aldıkları için çok mutlu ve gururlu olduklarını vurguladı.

Sezon başında Şehit Emniyet Müdürü Okkan’a söz verdiklerini anımsatan Avşar, şöyle konuştu:

"Keşke bugünlerimizi görseydi. Şenol hocamız da şehit Emniyet Müdürümüz Okkan ile beraber uzun yıllar çalıştı, şehit Ali Gaffar Okkan, Diyarbakırımızın onursal başkanı. Bu kupa ve şampiyonluğu kendisine armağan ediyoruz. Kendisine ve silah arkadaşlarına Allah rahmet eylesin. Gururluyuz, sevinçliyiz. Her İstanbul’a geldiğimizde bu bölgede oynadığımız tüm maçlarda kabrini ziyaret etmeyi Allah bize nasip ediyor. Bu kupayı, şampiyonluğu ona armağan ediyoruz."

Yönetici ve futbolcular, daha sonra kentten ayrıldı. (AA)