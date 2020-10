Diyarbekirspor-Artvin Hopaspor maç sonucu: 1-0

Misli.com 3. Lig 1. Grup takımlarından Diyarbekirspor, Artvin Hopaspor’u konuk etti. Yeni Diyarbakır Stadında oynanan karşılaşma çok zorlu bir mücadele sahneye oldu. Reşo Akın’ın çift sarı karttan atılmasıyla oyunu 10 kişiyle tamamlayan yeşil kırmızılı ekip, hem 3 puanı aldı hem de liderlik koltuğuna oturdu. Diyarbekirspor 6. dakikada gole yaklaştı. Savunmanın arkasına sarkan Emircan kaleci ile karşı karşıya kaldı. Erken davranan kaleci Furkan topu ayaklarıyla kornere çeldi.

17. dakikada ceza alanına yapılan ortada Emircan vuruşunu yaptı. Kaleci Furkan son anda topu kornere tokatladı. Diyarbekirspor 21. dakikada 1-0 öne geçti. Orta alandan uzatılan pasla kaleci ile karşı karşıya kalan Ömer Faruk yerden güzel vuruşla topu ağlara yolladı. Diyarbekirspor 45. dakikada ikinci gole çok yaklaştı. Okan'ın ceza alanına doğru yükselttiği topu İbrahim kafayla ağlara göndermek isterken, savunma meşin yuvarlağı çizgiden çevirdi. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Reşo Akın oyundan atıldı

Müsabakanın ikinci bölümüne hızlı başlayan taraf konuk ekip oldu. 51. dakikada Emircan soldan ceza alanına inip pasını arka direğe çıkardı. Fuat uygun durumda topu auta yolladı. Diyarbekirspor 77. dakikada çok net bir pozisyondan yararlanamadı. Ani gelişen atakta Murathan pasını uygun durumdaki Emircan'a çıkardı. Bu futbolcu kaleci ile karşı karşıya topu auta gönderdi. 79. dakikada Murathan'ın ceza sahası içindeki şutunda kaleci Furkan topu kornere çelerek mutlak golü önledi. 82. dakikada Murathan'ın kullandığı kornerden gelen topu Fuat uygun durumda kafayla auta yolladı. Diyarbekirspor 84. dakikada 10 kişi kaldı. Rakibine sert giren Reşo kırmızı kart gördü.

Stat: Yeni Diyarbakır

Hakemler: Ömer Şivka xx, Süleyman Yavaşoğlu xx, Tahir Yalçın xx

Diyarbekirspor: Salih Şenbaş xx, Emir Can Sayar xx, Reşo Akın x, Mustafa Pınar x (Murathan Buruş dk. 61 xx), Okan Dernek xx, İbrahim Has xx (Maksut Birniben dk. 70 x), Ferhat Çoban xx, Ethem Ercan Pülgir xx, Ömer Faruk Ermeç xx, Mustafa Emre Can xx, Mehmet Fuat Gölbaşı xx (Enes Keskin dk. 90 ?)

Artvin Hopaspor: Furkan Keleş xx, Yunus Emre Çabuk xx (Berkay Yılmaz dk. 87 ?), Güray Fırat x (Hüseyin Can Öztürk dk. 46 x), Dursun Türk xx, Fatih Dalgıç xx, Niyazi Çolak xx, Feyyaz Aydil xx, Doğukan Bad xx, Doğan Çamlı xx, Yücel Yıldırım xx (Oğuzhan Kanmaz dk. 83 ?), Tugay Yıldırım xx (Eray Pazar dk. 83 ?)

Gol: Ömer Faruk Ermeç (dk. 21) (Diyarbekirspor)

Kırmızı kart: 84 Reşo Akın (Diyarbekirspor)

Sarı kartlar: Fuat Gölbaşı, Emir Can Sayar, Okan Dernek, Salih Şenbaş (Diyarbekirspor), Güray Fırat, Yunus Emre Çabuk, Doğan Çamlı (Artvin Hopaspor)

İHA