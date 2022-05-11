İtalya Serie A'da şampiyonluk mücadelesi veren Milan, bir yandan da gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Calciomercato'da yer alan habere göre Milan, Liverpool ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Belçikalı golcü Divock Origi ile anlaşmaya vardı. Futbolcunun kararını verdiği belirtilirken, resmi imzaların ise Liverpool'un Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid ile oynayacağı maçın ardından atılması bekleniyor.

Milan için teklifleri reddetti

Divock Origi'nin, Milan'da forma giymek istemesi ve Paolo Maldini'ye verdiği söz nedeniyle Newcastle United'ın da aralarında bulunduğu İngiliz ve Alman kulüplerinden gelen teklifleri de geri çevirdiği iddialar arasında yer aldı.

Fenerbahçe ve Beşiktaş iddiaları

Divock Orgi'nin ismi ara transfer döneminde ülkemizden Fenerbahçe, son dönemde ise Beşiktaş ile de anılıyordu.

4 yıllık anlaşma

Belçikalı forvetin Milan'da 4 yıllık sözleşmeye imza atması beklenirken, Belçikalı golcünün yıllık 4 milyon Euro maaş kazanacağı tahmin ediliyor. Bu sezon 17 maçta forma giyen 27 yaşındaki Divock Origi, 6 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.



