Dirk Nowitzki rekorla geri döndü

NBA’de Dallas Mavericks yaz döneminde, 20 yıldır formasını giyen Alman forvet Dirk Nowitzki ile bir yıllık sözleşme imzaladı. 40 yaşındaki Nowitzki de, yeni sezonda sahaya çıktığı andan itibaren, ‘Bir NBA takımının formasını en uzun süre giyen basketbolcu’ rekorunu ele geçirecekti. Bu durum geçikmeli olsa da gerçekleşti. Sakatlığı nedeniyle sezon başını kaçıran süperyıldız tam 2 ay sonra sahaya adımını attı ve Dallas Mavericks’teki 21. sezonuna resmen başladı.

Phoenix Suns’ın 99-89 galip geldiği karşılaşmada 6 dakika süre alan 2 sayı ve 1 ribauntla oynayan Nowitzki böylece ‘Bir NBA takımının formasını en uzun süre giyen basketbolcu’ unvanını aldı.

Daha önce bu unvanı Kobe Bryant’la paylaşıyordu. ‘Kaptan Dirk, 1998 NBA Draftı’nda Dallas Mavericks tarafından 9. sıradan seçilmişti.