Dirk Bauermann: İstediğimiz bir galibiyeti aldık

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 23. haftasında konuk olduğu Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'u 87-64 mağlup eden Pınar Karşıyaka’nın başantrenörü Dirk Bauermann, maça gelirken Sakarya ekibinin nasıl bir durumda olduğunu bilerek geldiklerini kaydetti.

Yeşil-siyahlı ekibin antrenörlerinin ve oyuncularının ellerinden geleni yaptığını aktaran Bauermann, hafta içi FIBA Avrupa Kupası’nda yaşadıkları mağlubiyet sonrasında toparlanmak için kısa sürelerinin olduğunu dile getirdi.

Toparlanma için oyuncularına savunmada biraz daha sert, hücumda ise daha çok paylaşımcı olmaları çağrısında bulunduğunu belirten Bauermann, "Birinci periyottan sonra da istediğimiz oyunu sahaya koyduk ve maçın geri kalanında daha iyi oynadık. Biz istediğimiz bir galibiyeti aldık. Bugünden itibaren imkansızı imkanlı hale getirmek için çalışmaya başlıyoruz ve pazartesi günü imkansızı imkanlı hale getirmek için İtalya’ya gidiyoruz." şeklinde konuştu.

AA