Dirar ve Rodrigues ayrılığın eşiğinde

Fenerbahçe 13 transferden sonra, iki golcünün peşine düşen yönetim, bu isimlere yer açmak için Nabil Dirar ve Garry Rodrigues'i yollayacak. Kadroya giremeyen ikilinin takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Dirar için Belçika ve Fransa'dan ilgi olduğu öğrenilirken, Sarı-Lacivertliler'in bonserviste kolaylık sağlayacağı belirtildi. Kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Rodrigues’i Yunan ekibi Olimpiakos'un istediği biliniyor.