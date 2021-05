Dino Zoff: Türkiye çok başarılıydı

İtalyanların efsanevi kalecisi ve teknik direktörü Dino Zoff, TRT Spor Roma Muhabiri Dündar Keşaplı'nın sorularını yanıtladı.

Dündar Keşaplı: İtalya ve Türkiye birkaç gün sonra Roma'da Avrupa Şampiyonası'nın açılış maçında mücadele edecekler. Size göre nasıl bir maç olacak?

Dino Zoff: Türkiye'ye dair 2000 yılından anılarım var. Çok güzel bir maç olmuştu, tabii biz kazandık. İtalya'nın iyi oynadığı bir maç oldu. Şimdiki İtalya, Roma'da maçını yapacak dolayısıyla bunun getirdiği ev sahibi olma gibi avantajları var. Türkiye de çok iyi bir takım. Burada bize karşı bir maç oynayacak.

Dündar Keşaplı: İtalya'da oynayan Türk oyuncular var: Merih Demiral Juventus'ta, Hakan Çalhanoğlu Milan'da… Hatta Burak Yılmaz Lille'de şampiyonluk yaşadı. Avrupa'da oynayan bu oyuncular Türk Milli Takımı'na nasıl katkı sağlar?

Dino Zoff: Senin de söylediğin bu oyunculara iyi işler çıkardı. Çalhanoğlu Milan'da iyi oynadı, Demiral Juventus'ta belki az oynadı ama sağlık sorunları da yaşadı. Bunlar uluslar arası oyuncular ki İtalya Serie A'yı da iyi tanıyorlar tabii ki milli takımlarına katkıda bulunacaklardır.

Dündar Keşaplı: İtalya, sizinle 1968'de Avrupa Şampiyonası kazandı. Siz de takımdaydınız, neler hatırlıyorsunuz?

Dino Zoff: Olağanüstü bir zaferdi. 1938 Dünya kupası zaferinden sonra İtalya'nın kazandığı ilk önemli kupaydı. Olağanüstü bir şampiyonaydı. O dönemde zorlu rakiplerimiz vardı, onlara karşı oynadık. Rusya, Sovyetler Birliği idi o dönem. Yugoslavya vardı bünyesinde 5 ülke var bugünden. O şampiyonayı kazanmak büyüleyici bir şeydi bizim için.

Dündar Keşaplı: Belki tarih olarak çok tesadüf ama 11 Haziran 2000'de sizin yönettiğiniz İtalya Milli Takımı, Türkiye ile EURO 2000'de karşılaşmıştı. 21 yıl sonra yine aynı tarihte İtalya ve Türkiye oynayacak. Türkiye ve İtalya ikisi de iyi bir dönemden geçiyor. Gruptan çıkma şansları nedir?

Dino Zoff: İtalya'nın gruptan çıkma konusunda büyük şansı olduğuna inanıyorum. Ancak gerçeği söylemek gerekirse Türkiye'yi o kadar detaylı tanımıyorum. Göreceğiz buradaki ilk maçta. Türkiye'nin bu maça gelene kadar ortaya koyduğu performans çok başarılıydı.

Dündar Keşaplı: Şenol Güneş, milli takım teknik direktörü. O da sizin kaleciydi?

Dino Zoff: Çok fazla kişiye karşı oynadım. Ona karşı oynadığımı sanmıyorum o benden daha gençtir.

Dündar Keşaplı: Mancini, milli takımda genç oyuncularla iyi bir iş ortaya koyuyor. Hangi oyuncular İtalya'da öne çıkabilir? İtalya Milli Takımı, daha önce Dünya Kupası elemelerinde ve Avrupa Şampiyonası'nda iyi performans göstermedi. Mancini'li İtalya çok değişmişe benziyor öncekine göre.

Dino Zoff: Şüphesiz ki İtalya'nın 2018 Dünya Kupası'na katılamaması iyi olmadı. Mancini, büyük iş çıkardı. Hem özel hem resmi maçlarda olağanüstü işler yaptı ve bu takımla önemli bir iz bıraktı. Çok farklı yetenekli oyuncular var. Takım çok iyi gidiyor. Her an her oyuncu tehlike yaratabilir.

Dündar Keşaplı: Salgın sonrası az sayıda da olsa tribünlerde futbolseverler olacak. Bu arada siz stadda mı olacaksınız? Nerede bu maçı izleyeceksiniz?

Dino Zoff: Şu anda nasıl gelişeceğini bilmiyorum.

Dündar Keşaplı: Evde mi izleyeceksiniz? Yoksa statta mı? Güzel maç ama…

Dino Zoff: Şüphesiz güzel maç olacak ama şu an nerede izleyeceğimi bilmiyorum. Bu biraz değişik bir Avrupa Şampiyonası. Birçok yerde oynanacak. Acaba her yerde aynı etkiyi bırakır mı bilemiyorum. İtalya'nın maçlarını Roma'da oynayacak olması büyük bir avantaj.