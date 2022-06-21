Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Dinamo Kiev'de hazırlıklar sürüyor. Hazırlıkları yürüten Mircea Lucescu'nun yardımcısı Emilian Karas, Fenerbahçe ile ilgili açıklamalarda bulunurken Jorge Jesus'un Sarı-Lacivertlilere avantaj sağlayacağını belirtti.

Jorge Jesus'un takımlarının çok iyi tanıdığını aktaran Karas, "Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, bizi çok iyi tanıyor çünkü karşılaştığımızda Benfica'nın başındaydı. Bu onlar için büyük bir artı. Kadromuz çok değişmedi. Aynı oyuncular var" ifadelerini kullandı.

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Fenerbahçe'nin değişim sürecine de değinen Karas, "Her zaman yeni bir teknik direktör, takıma yeni bir ivme kazandırır. Fenerbahçe, transferde hemen etkin başladı. Birkaç kaliteli oyuncu aldılar. Muhtemelen geçen sezon kötü bir süreç geçirildi ki böyle büyük değişikliklere gidildi. Bunun farklı bir takım olacağı açık" dedi.

Hazırlık süreci hakkında da konuşan Karas, "Hazırlıklarımız sürüyor. Kendimize güveniyoruz. Büyük ihtimalle bu, bizim için yeni sezonun ilk resmî maçı olacak. Oyuncularımızın bu karşılaşmaya ne şekilde yaklaşacakları çok şeye bağlı. Hem A takım hem de genç takım oyuncularından bahsediyorum" ifadelerini kullandı.

Dinamo Kiev'de millî takımdan dönecek isimlerle birlikte 28-29 Haziran'da kamp için İsviçre'ye gidilmesi bekleniyor.