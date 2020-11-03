Dinamo Kiev, 13 oyuncuyla Barcelona deplasmanında

Mircea Lucescu yönetimindeki Dinamo Kiev, hiç olmadığı kadar zorlu bir Barcelona deplasmanına hazırlanıyor. 4 Ekim Çarşamba günü Barcelona ile karşılaşacak Ukrayna ekibinde, corona virüs testi pozitif çıkan 9 oyuncudan kaynaklı sadece 13 isim İspanya'ya gidebildi.

Dinamo Kiev'in pazar günü yaptığı son antrenmanda 6 oyuncunun corona virüs testi pozitif çıkmıştı. A takımdan 13 oyuncuyla Barcelona'ya giden Dinamo Kiev'de 6 tane de altyapı oyuncusu kadroda yer aldı.

UEFA'ya sunulan a takım kadrosundan 13 oyuncunun maç kadrosunda olması zorunlu ki Dinamo Kiev'e yapılacak testlerde a takımdan 1 pozitif vaka daha çıkması durumunda Barcelona karşılaşması ertelenecek.