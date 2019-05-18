​Turkish Airlines EuroLeague Finali'nde temsilcimiz Anadolu Efes'in rakibi olan CSKA Moskova'nın başantrenörü Dimitris Itoudis, kazandıkları Real Madrid maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Final Four'un yarı finalinde Real Madrid’i eleyerek finale kalmalarının ardından gazetecilere konuşan Itoudis, Anadolu Efes’in "mükemmel bir sezon geçirdiğini ve büyük bir antrenörü olduğunu" söyledi.

Real Madrid’e karşı aldıkları galibiyeti değerlendiren Yunan teknik adam, "İnanılmaz bir geri dönüş yaptık. Tüm oyuncularımı kutluyorum. Hepsi yürekten oynadı." ifadelerini kullandı.