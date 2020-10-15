Dimitris Itoudis: Bu galibiyeti inanarak aldık

Turkish Airlines EuroLeague'in 3. maç döneminde CSKA Moskova, temsilcimiz Fenerbahçe Beko'yu uzatma bölümü sonunda 78-77 mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan CSKA Moskova Başantrenörü Dimitris Itoudis, inandıkları bir galibiyete imza attıklarını aktardı.

Maç boyunca oyun planına sadık kaldıklarının altını çizen Itoudis, "Takımımı galibiyet için tebrik ediyorum. Bu galibiyeti inanarak aldık. Eksiklerimiz vardı ama herkes birbirinin açıklarını kapattı. Bu maçta birden fazla kazancımız oldu. Fenerbahçe de kazanabilirdi. Fazla top kaybı yaptık. En iyisi olmasa da oyunumuzu istediğimiz seviyeye getirdik. Fenerbahçe’ye başarılar diliyorum." diye konuştu.

Yunan teknik adam, müsabakada 26 sayı kaydeden Will Clyburn ile ilgili, "Böyle bir oyuncuya sahip olduğum için çok şanslıyım. Daha sağlıklı olmak için zamana ihtiyacı var. Bize her alanda çok katkı sağlıyor." dedi.