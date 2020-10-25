Fenerbahçe Trabzonspor'u 3-1 yendi, şampiyonluk hedeflediği sezondaki iyi başlangıcını sürdürdü. Maç içinde yeni transferler Enner Valencia, Samatta gibi isimlerin yanında transferin son gününde takıma katılan Pelkas'ın performansı da takdir topladı. İlk yarıda takımla birlikte çok iyi olmayan bu 3'lü ikinci yarıda açıldı.

Golü getiren topuk pası!

Fenerbahçe Tissrand'la beraberliği bulduktan sonra moral buldu ve 2. golü aramaya başladı. Trabzonspor'un kaptırdığı topta kontratak arayan Kanarya'da hızlı atak için geeken tek pası hemen harika bir topuk hareketiyle yapan Pelkas, topu Gustavo'ya kazandırdı. Gustavo hemen sağdan giden Valencia'yı gördü ve gol geldi. Pelkas'ın çevre kontrolü ve arkası dönük olmasına rağmen attığı bu topuk pası maçın en önemli ve kilit pozisyonlarından biriydi.

26 yaşındaki Yunan oyuncunun bu pası özellikle sosyal medyada Fenerbahçelilerin paylaştığı bir an oldu.



