Dilaver Mutlu: Vasat oynarken kazanmak da güzel

TFF 1. Lig’in 11. haftasında sahasında Ekol Göz Menemenspor, İstanbulspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Ekol Göz Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu, iki devrede de farklı bir oyun ortaya koyduklarını belirterek, "İlk yarıda oyun olarak iyiydik. Öne de geçtik. İkinci yarı İstanbulspor baskılı bir oyun sergiledi ve golü de buldu. Son dakikaya kadar savaşan bir takımız. Maçı kazandık, çok mutluyuz. Çok iyi oynadığımız maçlardan biri değil ama vasat oynarken kazanmak da güzel." değerlendirmesinde bulundu.