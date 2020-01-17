Dilaver Mutlu: Telafi etmeye çalışacağız

TFF 1. Lig’de Giresunspor’a 3-0 mağlup olan Ekol Göz Menemenspor’un teknik sorumlusu Dilaver Mutlu, yenilgiyi önümüzdeki haftalarda telafi etmeye çalışacaklarını söyledi.

Mutlu, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, böyle bir skor almayı istemediklerini kaydetti. İlk yarıda iyi bir oyun ortaya koyup, pozisyon da bulmalarına rağmen kalelerinde golü gördüklerini belirten Mutlu, şöyle konuştu:

"İkinci yarıda skoru dengelemek için risk aldık. Risk alınca bu sefer başka goller de yedik. Oyun olarak bugün çok iyi oynamadık, eski tempomuzu bulamadık. Tabii ki futbolda bunlar var. Aldığımız mağlubiyeti önümüzdeki haftalarda telafi etmeye çalışacağız."