Dilaver Mutlu: Skor ne olursa olsun mücadeleyi bırakmıyoruz

TFF 1. Lig'in 21. hafta kapanış maçında Akhisarspor'a konuk olan Menemenspor, sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Ekol Göz Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu, seyir zevki son derece yüksek bir müsabaka oynandığını ifade etti.

Karşılaşmanın son anlarında önemli pozisyonlar bulduklarını söyleyen Mutlu, "Akhisar gibi bir deplasmanda maça 1-0 mağlup başlamak da kolay değil. 1-0’dan sonra maç dengelendi ancak tabii ki ikinci yarı ikinci golü yedikten sonra da mecbur risk aldık. Son dakikaya kadar skor ne olursa olsun mücadeleyi bırakmıyoruz. Maçı da öyle götürdük, son dakikaya kadar iyi mücadele yaptık. Son dakikalarda maçı kazanabilirdik." değerlendirmesinde bulundu.