Dilaver Mutlu: O seri tabii bir şekilde bitecekti

TFF 1. Lig’in 17. haftasında Altınordu’ya konuk olan Ekol Göz Menemenspor, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Ekol Göz Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu, ligde 10 maçlık kaybetmeme serilerinin sona erdiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"O seri tabii bir şekilde bitecekti. Neticesinde bu maça denk geldi ve 3 puan kaybı oldu. İlk yarı Altınordu iyi top oynadı ve golü attı. Bizim de direkten dönen topumuz vardı. Maç bir şekilde dengelendi. İkinci yarıda baskılı oynadık ama pozisyonlarımızı gole çeviremedik. Futbolda atamayınca kaybedebiliyorsunuz. Artık bundan sonrasına bakmak lazım. Devre arasını iyi geçirip ikinci yarıya inşallah daha iyi hazırlanıp yeni bir seri yakalamaya çalışacağız."