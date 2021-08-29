TFF 1. Lig'de Bereket Sigorta Ümraniyespor'a 4-0 mağlup olan Menemenspor'un teknik sorumlusu Dilaver Mutlu, "Bu milli arada eksiklerimizi gidermek için fırsatımız olacak." dedi.

Mutlu, maçın ardından yaptığı değerlendirmede, ilk 15 dakikada 3 gol yediklerini, bu skoru çevirmenin zor olduğunu söyledi.

Rakiplerinin iyi bir takım olduğunu kaydeden Mutlu, şöyle konuştu:

"İstatistiklere baktığımızda belki birçok şey bizim lehimize ama önemli olan netice tabii ki. İlk yarıda bir gol bulabilseydik maça ortak olmak istiyorduk. Yapacak bir şey yok. Futbolda böyle sonuçlar da var. Bu milli arada eksiklerimizi gidermek için fırsatımız olacak. Onu da değerlendirmeye çalışacağız."