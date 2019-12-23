Dilaver Mutlu: Menemenspor farklılığını göstermeye çalışıyoruz

Ekol Göz Menemenspor, TFF 1. Lig'in 16. haftasında sahasında Bursaspor'u 2-1 mağlup etti.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu, maçın çok zor geçeceğini bildiklerini belirterek, “Bütün hafta buna göre hazırlandık. Bursaspor’dan daha iyi oynadığımızı biliyoruz. İyi oynarken kötü bir gol yedik. Devre arasında futbolcularımızla tekrar konuştuk, ‘herkes sahaya inancını yansıtsın’ dedik. 10 haftadır aynı şekilde savaşarak, yüreğimizi sahaya koyarak oynuyoruz ve kazanıyoruz. İnşallah böyle devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta bir Altınordu maçımız var, o maçı da kayıpsız geçerek devreye en azından ilk 2’de girmek istiyoruz. Herkese bir Menemenspor farklılığını göstermeye çalışıyoruz. İnşallah lig sonuna kadar göstermeye devam ederiz” dedi.