Dilaver Mutlu: Kazanamıyorsak, kaybetmemeye çalışıyoruz

TFF 1. Lig’de 14. haftanın kapanış maçında Ekol Göz Menemenspor ile Keçiörengücü 1-1 berabere kaldı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu zor bir maç oynadıklarını belirterek, "Maçın bu kadar tempolu ve mücadeleli olacağını biliyorduk. İki tarafta çok mücadele etti. İlk yarıda biraz net pozisyonlarımız vardı, onları kaçırdık. Bugün kaçırırsınız, yarın atarsınız, önemli olan pozisyona girebilmekti. İkinci yarıda da mücadele ettik ama kötü tarafı son dakikalarda gol yemek oldu. Kazanamıyorsak, kaybetmemeye çalışıyoruz. Şu anda yenilmeme serimiz 8 hafta oldu. İnşallah gelecek hafta Adana'da oynayacağımız maçı kazanarak bu beraberliği telafi etmeye çalışırız" dedi.