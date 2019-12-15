Dilaver Mutlu: İyi çalışıyoruz ve mücadele ediyoruz

TFF 1’inci Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor, Adanaspor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Ekol Göz Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu, hava ve saha şartlarından dolayı zor bir maça çıktıklarını dile getirdi.

Her iki takımın da son dakikaya kadar mücadele ettiğini belirten Mutlu, şunları söyledi:

"Dokuz haftada 6 galibiyet, 3 beraberlik aldık. 9 haftadır kaybetmiyoruz, iyi çalışıyoruz ve mücadele ediyoruz. Önümüzdeki hafta Bursaspor maçı var. Ona hazırlanacağız. Eğer o maçı da kazanabilirsek arkasından bir nefes almış olacağız, alt grupla aramız iyice açılacak."