Dilaver Mutlu: Hem pozisyon hem de bireysel hata çok fazla yaptık

TFF 1. Lig'in 4. haftasında Adanaspor'a konuk olan Menemenspor, sahadan 6-2'lik mağlubiyetle ayrıldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu, ilk yarıda iyi oynamadıklarını aktardı.

İyi mücadele ettiklerini ifade eden Mutlu, şunları kaydetti:

"Devreyi 1-1 kapattık. İki yarıya da erken gol yiyerek mağlup başladık. Geriden gelmek zor. 3-2’yi bulsak da çok çabuk gol yedik. Hem pozisyon hem de bireysel hata çok fazla yaptık. Aslında milli takım arasında iyi de çalışmıştık. Tabi uygulamaya gelince farklı olabiliyor. Adanaspor’u tebrik ediyoruz. Bu arada maç sıklığı var. Eksikleri bir daha konuşup inşallah Manisa FK maçıyla telafi etmeye çalışacağız. Berkan Fırat’ın sakatlığı herkesi etkiledi. Böyle bir olayın olması insanı üzüyor. Keşke hiç sakatlık olmadan sezonları bitirsek. Futbolda bunlar var. Kasıt yok ama istemeden de olsa olabiliyor."



