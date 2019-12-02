Dilaver Mutlu: Dışarıda alınan bir puan bir puandır

TFF 1. Lig’in 13. haftasında Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanan Boluspor - Menemenspor karşılaşması 2-2’lik beraberlikle sona erdi. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Ekol Göz Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu, hem Boluspor’un durumu hem de kendilerinin dışarıdaki mücadele gücü dolayısıyla zor ve iyi bir maç oynadıklarını anlattı.

Oyun anlamında Boluspor’un biraz daha iyi oynadığını aktaran Mutlu, şöyle konuştu:

"İkinci yarıda oyunu dengeledik. Son dakikalarda iki tarafın da kaçırdığı goller oldu. Maç iki tarafa da gidebilirdi. Maçın hakkı beraberlik gibiydi berabere kaldık. Bir puan aldık. Dışarıda alınan bir puan bir puandır. En azından dışarıdaki yenilmezlik serimize devam ediyoruz."