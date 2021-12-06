Dilaver Mutlu: Devre arasında iyi hamleler yaptık

Spor Toto 1. Lig’in 15. haftasında Nasadoge Menemenspor, sahasında Ankara Keçiörengücü ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu, 90 dakikayı değerlendirdi.

Dilaver Mutlu, “Bugün son derece çekişmeli, mücadeleci bir müsabaka oynadık. İlk yarıda öne de geçtik ama iki tane ferdi hatadan yediğimiz gollerle geriye düştük. Devre arasında iyi hamleler yaptığımızı düşünüyoruz. İkinci yarıda neredeyse tek kale maç oynadık. Son dakikalarda da olsa golü bulduk. 2-2’den sonra 3. golü de bulabilirdik. Ama futbolda kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin; biz de en azından kaybetmedik. 3-4 haftadır maç kaybetmiyoruz. İnşallah iyi gidişatımızı Tuzla maçıyla da devam ettiririz“ dedi. (İHA)