TFF 1. Lig’in 5. haftasında Manisa FK’yı 2-0 mağlup eden Menemenspor’da teknik sorumlu Dilaver Mutlu, "Çok önemli bir maç kazandık. Morale ihtiyacımız vardı." dedi. Mutlu, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında yaptığı değerlendirmede, geçen hafta aldıkları Adanaspor mağlubiyetinin ardından 3-4 gün içinde takımı motive ettiklerini söyledi.

Manisa ekibini çok iyi analiz ettiklerini kaydeden Mutlu, şöyle konuştu:

"Rakibimizi istediğimiz gibi oynatmaya çalıştık. Neticesinde maçı kazandık. Çok önemli bir maç kazandık. Morale ihtiyacımız vardı. Manisa çok iyi bir takım. Artık hedefimiz pazartesi günkü MKE Ankaragücü maçı. İnşallah oradan da iyi bir netice alarak bu moral ve motivasyonumuzla ligi sürdürmeye çalışacağız."