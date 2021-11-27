Dilaver Mutlu: Buradan puan çıkarmak kolay değil

Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında Kocaelispor'a konuk olan Menemenspor, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmasının ardından düzenlenen basın toplantısında 90 dakikayı değerlendiren Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu, şu ifadeleri kullandı:

“Son derece zor bir maç oynayacağımızı biliyorduk. Bütün hafta buna göre çalıştık. Kocaelispor’un ilk 15 dakikalarda goller bulduğunu biliyorduk. Erken gol bularak oyunda tutmaya çalıştık. Kocaelispor güçlü, iyi bir ekip. Buradan puan çıkarmak kolay değil. Deplasmanda pozisyonlara girmek de zor. Bugün girdiğimiz pozisyonları gol yaptık. Maçı kazanmayı bildik. Futbolcu kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Bundan sonrası için de Kocaelispor’a başarılar diliyorum.”

İHA