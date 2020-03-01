TFF 1. Lig’in 25. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a konuk olan Ekol Göz Menemenspor, sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Ekol Göz Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu hava şartlarına rağmen iyi bir mücadele ortaya koyduklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Erzurumspor’u kutluyorum iyi mücadele oldu. Bu hava şartlarına rağmen iki taraf da istekliydi. Oyunun başında bir iki pozisyonumuz vardı, onları değerlendiremedik. Bu maçlarda girdiğiniz pozisyonları değerlendirmeniz gerekiyor. Sonra da yan toptan pozisyon hatasından gol yedik. Ondan sonra skoru çıkarmak zor, 2-0 bitti yapacak bir şey yok. Gelecek hafta oynayacağımız Altay maçına hazırlanacağız."