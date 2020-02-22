TFF 1. Lig’in 23. haftasında Osmanlıspor'a konuk olan Ekol Göz Menemenspor, sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Ekol Göz Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu iyi oynamadıklarını belirterek, Osmanlıspor’u tebrik etti.

"İlk yarıda maç dengeli bir şekilde geçti. İki taraf da fazla pozisyon bulamadı." diyen Mutlu, şunları kaydetti:

"İkinci yarı bir anlık konsantrasyon eksikliğimiz oldu. Kendi attığımız bir taçtan golü yedik. Golü çıkarmak için risk aldık. Son saniyelerde kalecimiz de ileri çıktı. Berabere kalırız diye düşünürken ikinci golü de yedik, mağlup olduk. Artık salı günü oynayacağımız Adana Demirspor maçını düşüneceğiz. Burada kaybettiğimizi orada telafi etmek istiyoruz. "