Dilaver Mutlu: Amacımız ilk 6 sıra içinde yer almak

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta Akhisarspor deplasmanından beraberlikle dönen Ekol Göz Menemenspor, 2 haftadır galip gelen düşme potasındaki Eskişehirspor'u evinde 3-1 yenerek 5 maç sonra kazandı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu, son derece yüksek tempoda iyi bir maç oynandığını söyleyerek, "İki tane çok koşan ve mücadele eden takım vardı. Eskişehirspor'u zaten biliyorduk, biz onlardan daha fazla koştuk ve daha fazla istedik, istediğimizi de skora yansıttık. Bizim için çok iyi oldu, uzun zamandır maç kazanamıyorduk. Son 3 haftadır çok iyi oynamıştık ama 1 beraberlik alabilmiştik. En azından bu maçı kazanarak olayımızı galibiyete çevirdik. İnşallah Osmanlıspor maçıyla beraber başladığımız galibiyet serisini devam ettirmek istiyoruz. Amacımız ilk 6 sıra içinde yer almak. Götürebildiğimiz kadar götürmeye çalışacağız" dedi.