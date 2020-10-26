Dilaver Mutlu: 35 dakika da eksik oynayınca bayağı zorlandık

TFF 1. Lig’in 7. haftasında Boluspor'a konuk olan Menemenspor, sahadan 0-0'lık eşitlikle ayrıldı. 90 dakikanın ardından açıklamalarda bulunan Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu, Beypiliç Boluspor deplasmanının zor olacağını bildiklerini ifade ederek, "Gerçekten de zordu. Tabii bir de oyun içinde eksik kalıp, 35 dakika da eksik oynayınca bayağı zorlandık. Maçın genelinde 2 pozisyon verdik. İyi bir oyun disiplini ile oynadık." diye konuştu.

Maçın 62. dakikasında 10 kişi kalınca oyunun düzenini değiştirmek zorunda kaldıklarını da belirten Mutlu, "En azından kazanamıyorsanız kaybetmemeniz gerekiyor. Biz de maçı böyle idare ettik. En azından istediğimiz puanı aldık. Artık bundan sonra hedefimiz Ankaraspor maçı." ifadelerini kullandı.