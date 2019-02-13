Gremio kulübünden yapılan resmi açıklamaya göre, Çin Ligi takımı Shandong Luneng ile olan sözleşmesini fesheden Diego Tardelli, sağlık kontrolünden geçecek ve sonrasında 3 yıllık sözleşmeye imzasını atacak.

Profesyonel kariyerine Sao Paulo'da başlayan Tardelli, daha sonra Flamengo, Atletico Mineiro, Real Betis, PSV, Anzhi, Al-Gharafa gibi kulüplerde forma giymişti.

2015 ve 2013 yıllarında 2 kez Libertadores sevinci yaşayan 33 yaşındaki futbolcu, bir kez de Brezilya Kupası'nı kaldırma başarısı göstermişti.