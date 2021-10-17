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Diego Rossi: Kırmızı karttan sonra işler zora girdi

Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 3-1 mağlup olan ve Süper Lig'deki zirve koltuğunu kaybeden Fenerbahçe'de maçın ilk golünü kaydeden Diego Rossi açıklamalarda bulundu.

17 Ekim 2021, Pazar 21:25 Son Güncelleme:
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Diego Rossi: Kırmızı karttan sonra işler zora girdi

Süper Lig 'in 9. haftasında deplasmanda Trabzonspor 'a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe 'de Diego Rossi maç sonu karşılaşmayı değerlendirdi.

Karşılaşmada Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçiren golü kaydeden Diego Rossi, kırmızı karttan sonra işlerin zora girdiğini ancak başlarını kaldırıp yollarına devam edeceklerini dile getirdi.

İşte Diego Rossi'nin açıklamaları:

"Özellikle görmüş olduğumuz kırmızı karttan sonra işler zor oldu. Takım olarak inanılmaz efor sarf ettik. Bugün istediğimiz gibi olmadı. Bize düşen görev başımızı kaldırıp yolumuza devam etmek olacak."


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