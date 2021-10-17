Diego Rossi: Kırmızı karttan sonra işler zora girdi

Süper Lig 'in 9. haftasında deplasmanda Trabzonspor 'a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe 'de Diego Rossi maç sonu karşılaşmayı değerlendirdi.

Karşılaşmada Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçiren golü kaydeden Diego Rossi, kırmızı karttan sonra işlerin zora girdiğini ancak başlarını kaldırıp yollarına devam edeceklerini dile getirdi.

İşte Diego Rossi'nin açıklamaları:

"Özellikle görmüş olduğumuz kırmızı karttan sonra işler zor oldu. Takım olarak inanılmaz efor sarf ettik. Bugün istediğimiz gibi olmadı. Bize düşen görev başımızı kaldırıp yolumuza devam etmek olacak."







