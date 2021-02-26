Brezilya'da son haftalarda Internacional'in kayıplarının ardından Flamengo şampiyon olmayı başardı. Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Isla ve Diego Ribas şampiyonluk mutluluğu yaşarken kupayı Diego kaldırdı. Internacional ise bir gol atması halinde şampiyon olacaktı ama son anlarda kaydettiği gol ofsayt nedeniyle iptal oldu

Brezilya Serie A'nın son haftasında 71 puanlı lider konumda giren Flamengo deplasmanda Sao Paulo'ya 2-1 kaybetti. Flamengo şampiyonluk şansını Internacional'in ellerine bıraktı ancak son maçlarda büyük kayıplar yapan takım yine takıldı

90+6'da şampiyonluğu getiren golü attılar ama ofsayt!

Internacional'e ise Corinthians karşısında atacağı bir gol şampiyonluğu getirecekti. Ev sahibi ekip aradığı golü 90+6. dakikada Edenilson ile bulmayı başardı ancak pozisyon ofsayt olunca gol iptal oldu. Kalan 1 dakikada başka gol olmayınca, maç golsüz sona erdi, Brezilya Ligi'nde şampiyon Flamengo oldu.

38 hafta sonunda Flamengo 71 puanla ligi tamamlarken, Internacional'e ise topladığı 70 puan şampiyonluk için yetmedi.



