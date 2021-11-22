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Diego Lugano: Diagne'nin pozisyonu faul değildi

Fenerbahçe'nin efsane oyuncularından Diego Lugano, Galatasaray derbisinin ardından açıklamalarda bulundu. Mbaye Diagne'nin faul gerekçesiyle iptal edilen golünü değerlendiren Lugano, faul çalınacak bir temas olmadığını ancak öncesinde Tisserand'a kırmızı kart verilen pozisyonun da faul olmadığını belirtti.

22 Kasım 2021, Pazartesi 12:45 Son Güncelleme:
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Diego Lugano: Diagne'nin pozisyonu faul değildi

Fenerbahçe 'nin Galatasaray 'ı 2-1 mağlup ettiği maçta Mbaye Diagne'nin faul gerekçesiyle iptal edilen golünü değerlendiren Lugano, faul çalınacak bir temas olmadığını ancak öncesinde Tisserand'a kırmızı kart verilen pozisyonun da faul olmadığını belirtti. 

Hakemin art arda iki hata yaptığını kaydeden Lugano, "İkinci kez bu stada geldim. İkisinde de kazandık. Her zaman ceza sahası içinde temas, kontak olur. Diagne'nin pozisyonunda faul çalınacak bir temas olduğunu düşünmüyorum. Öncesinde de faul yoktu ama. Kırmızı kart olacak bir pozisyon da değildi. Hakem bir hatadan sonra bir diğer hata yaptı." dedi.

Hürriyet


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