Brezilya ekiplerinden Atletico Mineiro ile yıldız futbolcu Diego Costa'nın yolları ayrılıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre İspanyol golcü Diego Costa, Atletico Mineiro ile sözleşmesini feshetme konusunda anlaşmaya vardı.

Ağustos 2021'den bu yana Atletico Mineiro forması giyen 33 yaşındaki santrafor, bu sezon 19 maçta 5 gol, 1 asistlik performans göstermişti.

İsmi Beşiktaş ile anılmıştı

Atletico Mineiro'ya transfer olmadan önce Diego Costa'nın ismi yaz transfer döneminde Beşiktaş ile anılıyordu.







