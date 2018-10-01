Dünya futbolunun efsane isimlerinden biri Arjantinli Diego Armando Maradona, Lionel Messi’ye dikkat çekici tavsiyelerde bulundu. Ülke basınına konuşan Maradona, “Messi’ye buradan açık bir şekilde söylüyorum; milli takımı bırak ve asla geri dönme. Bir an önce emekli ol. U15 Milli Takımı kaybetse, Messi’nin hatası. Arjantin Ligi’nde fikstür yapılırken yanlış bir şey olsa, sorumlusu Messi. Her zaman suçlu olan Messi! Bütün umutlarımızı ona bağlıyoruz. Git artık dostum. Git ki bakalım sensiz bu durumla başa çıkabilecekler mi! Gerçekten büyük adamlar mı görelim” ifadelerini kullandı.

Artık Arjantin’in ne kendisi ne de ülkede yaşayanlar için bir şey yapmadığını vurgulayan Maradona, “Geçici olarak milli takımın başına gelen Lionel Scaloni ise tam bir aptal. Ona nasıl takım emanet ediliyor. O trafiği bile yönetemez” yorumunda bulundu.