Diagne’ye Skrtel kelepçesi

Kasımpaşa’nın yıldızı, ligin en formda oyuncusu konumunda. 14 kez ağları havalandırarak Fenerbahçe dahil birçok takımdan daha fazla gol sevinci yaşayan Diagne için özel önlem alınacak.

03 Aralık 2018, Pazartesi 06:15
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Diagne’ye Skrtel kelepçesi

Kasımpaşa’nın yıldızı, ligin en formda oyuncusu konumunda. 14 kez ağları havalandırarak Fenerbahçe dahil birçok takımdan daha fazla gol sevinci yaşayan Diagne için özel önlem alınacak.

Teknik direktör Koeman, golcü oyuncuyu Martin Skrtel ile durdurmayı planlıyor. Slovak futbolcu, kötü giden sezonda Fenerbahçe’nin en formda futbolcusu oldu. Koeman, kariyerinde dünyaca ünlü birçok forvete karşı görev yapan tecrübeli stoperin Diagne’yi de durduracağına emin. Martin Skrtel, hafta boyunca başarılı forvetin görüntülerini izleyerek rakibini adeta ezberledi.

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