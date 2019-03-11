Diagne’nin ilacı Mariano

Fatih Terim, Florya'da önce Onyekuru sonra Feghouli ile özel görüşmeler yaptı ve Diagne'nin her iki kanattan da beslenmesini istedi. Terim'in, Diagne için diğer kozu Mariano olacak. 1.0 ile maç başına en fazla isabetli orta yapan isim olan Mariano, bu sezon 4 asist yaptı, 2 ortasında da rakipler kendi kalesine gol attı. Erzurum'da cezası yüzünden oynamayan Brezilyalı sağ bek, Antalyaspor maçında 11'de olacak ve hücuma çıkışlarında Diagne'yi topla buluşturmaya çalışacak. Sakatlığını atlatan Fernando'nun da Selçuk'tan formayı geri alması bekleniyor. Nagatomo'nun yokluğunda ise hafta sonu taktik çalışmalarda Linnes sol bekte denendi.

(Sabah)